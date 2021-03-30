EMTİA PİYASALARI-Altının ons fiyatı 1,700 doların altına geriledi

Aşılamanın ABD'de daha hızlı ilerlemesi ve ABD ekonomisine ilişkin verilerin daha hızlı bir toparlanmaya işaret etmesinin desteğindeki doların yükselmesiyle, haftaya düşüşle başlayan altının ons fiyatı 1,700 doların da galtına geriledi. Dolar endeksinin yukarı yönlü hareketinin sürmesi durumunda ons altında değer kaybının sürmesi bekleniyor.

Süveyş Kanalı'nı tıkayan geminin kurtarılıp gemi trafiğinin normale döndürülmesi ve petrol üretim kısıtlamalarının uzatılmasına ilişkin beklentilerle, 64 doların üzerine yükselen Brent petrolün varil fiyatı bu düzeylerde yatay hareket ediyor.

Petrol piyasalarında bu hafta, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 1 Nisan'da yapılacak toplantısından çıkacak olan karar yakından izlenecek. Analistlere göre küresel petrol piyasalarında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) petrol üretimindeki kesintilerin Mayıs ya da Haziran aylarına da uzatılmasına ilişkin beklentiler güç kazanıyor. Günde yaklaşık 8 milyon varil üretim kesintisi yapan OPEC+ ülkeleri bu yılın başında petrol fiyatlarında yaşanan düzenli artışın ardından kesintileri azaltmayı planlıyorlardı.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 1.46 düşüşle 64.24 dolar,Batı Teksas yüzde 1.51 düşüşle 60.73 dolar,altın yüzde 1.63 düşüşle 1,684.12 dolar,gümüş yüzde 2.10 düşüşle 24.14 dolar,bakır yüzde 0.79 düşüşle 8.879.00 dolar,platin yüzde 1.32 düşüşle 1,164.71 dolar,paladyum yüzde 2.73 artışla 2,604.95 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 451 liraya, çeyrek altın 743 liraya, Cumhuriyet altını da 2,965 liraya geriledi.ALB araştırma ekibinin günlük tarımsal emtia bülteninde, "ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) 31 Mart Ekim niyetleri raporunda ABD mısır ve soya fasulyesi ekimlerinin geçen yıla göre bir artış göstermesi beklenirken, 1 Mart soya fasulyesi stoklarının bir önceki yıla göre yüzde 32 düşmesi bekleniyor" denildi ve şöyle devam edildi: "USDA buğdayının ihracat denetimlerini, geçtiğimiz hafta 302,188 ton, 350,000 ila 600,000 ton arasında değişen ticaret beklentilerinin altında ve dört haftanın en düşük seviyesinde bildirdi."Avrupa Komisyonu tarafından Pazartesi günü yayınlanan verilere göre, geçtiğimiz Temmuz ayında başlayan 2020/21 sezonunda Avrupa Birliği'nden yumuşak buğday ihracatı 28 Mart itibarıyla 19.79 milyon tona ulaştı."1 Mart itibarıyla ABD buğday stoklarının, altı yılın en düşük seviyesinde ve üç yıllık ortalamanın yüzde 15 altında 1.272 milyar kile olacağı tahmin ediliyor."Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC), küresel tahıl üretiminin 2021/22 sezonunda 2 milyar 287 milyon tona çıkacağını tahmin ediyor. ABD buğday vadeli işlemleri Cuma günü üç ayın en düşük seviyesine geriledi."Avustralya'nın birinci sınıf beyaz buğdayı, güneydoğu Asya'daki son kullanıcılardan gelen zayıf alım ve Temmuz ayının sonundan itibaren Karadeniz'de başlayan yeni mahsul pazarlama yılı öncesinde satış baskısı nedeniyle 26 Mart'ın üç ayın en düşük seviyesine düştü."Pamukta, gelen satışların ardından 2020 temmuz ayından bu yana devam eden yükseliş trendi test edildi. 77.30 bölgesinden gelen tepki alımlarının izlendiği pamukta, 80.00 ara direnç seviyesinin geçilmesi ile alımlar hız kazandı. 80.00 seviyesi üzerinde kalıcılık devam ettiği sürece yukarı alanda 82.85 ana direnç bölgesi izlenebilir."Şubat başından bu yana düşüş kanalı içerisinde hareket eden kakao fiyatı dün sert satış baskısına maruz kalmasının ardından bugün satıcılı seyretmeye devam ediyor. 2412 seviyesi ilk destek konumunda bulunuyor. Fiyatta toparlanma görülürse 2436 ilk direnç seviyesi olarak takip edilebilir."Şeker fiyatı şubatın son haftasından bu yana içerisinde hareket ettiği düşüş kanalının destek trend dibinde fiyatlanıyor. Satıcılı seyreden fiyat, 15.05 seviyesini gün içinde test etti. 15.05 seviyesi aşıldığı takdirde 15.30 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Tersi durumda, 14.85 seviyesi destek olarak izlenebilir."Kahve, oluşan ikili tepe formasyonunun boyun çizgisinde satış baskısı devam ediyor. 126.50 bölgesinden güç kazanmaya çalışan kahvede, bu seviyenin altındaki kapanışlarda satışlar 122.20/120.00 seviyelerine doğru hız kazanabilir. Bu bölgeden tepki alımları gelmesi durumunda yukarı alanda 129.50 seviyesi ilk direnç bölgesi olarak izlenebilir."