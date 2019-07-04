Son Dakika Haberleri: EMTİA PİYASALARI – Beklentilerden az stok azalmasıyla petrol fiyatları düştü
Son Dakika Ekonomi Haber

EMTİA PİYASALARI – Beklentilerden az stok azalmasıyla petrol fiyatları düştü

36 dakika önce

– ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA), ABD'de ham petrol stoklarının 28 Haziran'da biten haftada 1.1 milyon varil düşüşle 468.5 milyon varile gerilediğini duyurdu; ancak, düşüşün beklenti altında kalması ve halen stok fazlası olması etkisiyle petrol fiyatları düştü.

EMTİA PİYASALARI – Beklentilerden az stok azalmasıyla petrol fiyatları düştü, System.String[]
– ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA), ABD'de ham petrol stoklarının 28 Haziran'da biten haftada 1.1 milyon varil düşüşle 468.5 milyon varile gerilediğini duyurdu; ancak, düşüşün beklenti altında kalması ve halen stok fazlası olması etkisiyle petrol fiyatları düştü.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.1 düşüşle 63.12 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.08 düşüşle 56.72 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, ABD devlet tahvilleri getirilerindeki düşüş ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşüreceği umutları etkisiyle yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.27 düşüşle   15.295 dolardan,
altın, yüzde 0.29 düşüşle   1,416.6 dolardan,
bakır, yüzde 0.06 artışla  2.684 dolardan,
platin, yüzde 0.36 düşüşle   840.7 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.4 düşüşle   1,559.5 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 255 liraya, çeyrek altın 417 liraya, Cumhuriyet altını da 1,724 liraya geriledi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:52 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hangi ülke ne kadar çöp üretiyor, ne kadarını dönüştürüyor? Trump'tan yeni tehdit: Dikkatli ol İran Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 gerilimiyle ilgili konuştu: Bunun adı gasp olur Kuzey Kore'den ABD'ye suçlama: Washington düşmanca eylemlerinde kararlı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 10:28:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: EMTİA PİYASALARI – Beklentilerden az stok azalmasıyla petrol fiyatları düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]