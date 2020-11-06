EMTİA PİYASALARI -Belirsizliklerle altın yükseldi, petrol düştü - Son Dakika

EMTİA PİYASALARI -Belirsizliklerle altın yükseldi, petrol düştü

06.11.2020 09:35
EMTİA PİYASALARI -Belirsizliklerle altın yükseldi, petrol düştü, System.String[]

ABD seçimlerinde sonuçlarına ilişkin belirsizlikler sürerken, doların sert para birimleri karşısında gerilemesiyle altın fiyatları 1,951 dolara kadar yükseldikten sonra 1,940 dolar sınırına çekildi.

ABD seçimlerinde sonuçlarına ilişkin belirsizlikler sürerken, doların sert para birimleri karşısında gerilemesiyle altın fiyatları 1,951 dolara kadar yükseldikten sonra 1,940 dolar sınırına çekildi.

ABD'de petrol stoklarının, artış beklenmesine karşın sürpriz bir şekilde 8.0 milyon varil dolayında düştüğünü gösteren verilerin ardından yükselen petrol fiyatları ise, seçim belirsizlikleri ve finansal destek paketine ilişkin endişelerle gelen satışların etkisiyle düştü.

Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 2.30 düşüşle 39.86 dolar,Batı Teksas yüzde 2.12 düşüşle 37.78 dolar,altın yüzde 0.53 düşüşle 1,939.07 dolar,gümüş yüzde 1.14 düşüşle 25.09 dolar,bakır yüzde 0.44 artışla 6,865.00 dolar,platin yüzde 0.23 düşüşle 894.11 dolar,paladyum yüzde 0.62 artışla 2,399.48 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 525 liraya, çeyrek altın 861 liraya, Cumhuriyet altını da 3,431 liraya yükseldi.Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA), ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stoklarının, 0.9 milyon varillik artış beklenirken, sürpriz bir şekilde 8.0 milyon varil düştüğünü açıkladığı anımsatıldı ve şöyle denildi: "Gün sonunda, ABD seçimlerinde kritik eyaletlerdeki oy sayımları üzerinde olmaya devam ederken, açıklanan stok verilerinden destek alan Brent Petrol'ün yukarı yönlü hareketini sürdürdüğü takip edilmişti. Brent Petrol'ün Çarşamba günkü yükselişinden sonra gün zayıf seyreden dolara rağmen seçim sonuçlarına ve mali teşvik paketine dair endişeler ile birlikte baskı altında kalması satışların sürmesine neden oldu."Altın fiyatlarına ilişkin analizde de şöyle denildi:

"Geçtiğimiz Çarşamba günü dikkatler ABD seçimlerinde açılan oylar üzerinde olmayı sürdürürken, doların güne güçlü başlaması Ons altında satış baskılarına neden olmuştu. Dün ise seçim beklentileri ile birlikte güne 1,907 Dolar civarında sınırlı bir yükselişle başlayan değerli metalin, FOMC (ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi) kararı ve sonrasında gelen açıklamalar sonucu yükselişini hızlandırdığı takip edildi. Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1,939 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile ons altında aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1,930, 1,928 ve 1,918 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1,947, 1,955 ve 1,965 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir."


Amerika Birleşik Devletleri, Brent Petrol, Petrol, Ons, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi EMTİA PİYASALARI -Belirsizliklerle altın yükseldi, petrol düştü - Son Dakika Ekonomi


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