EMTİA PİYASALARI-Brent 66 dolarla haftanın en yükseğinde - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi EMTİA PİYASALARI-Brent 66 dolarla haftanın en yükseğinde - Son Dakika Ekonomi

EMTİA PİYASALARI-Brent 66 dolarla haftanın en yükseğinde

6 saat önce

Petrol fiyatları, Libya'daki gerilimlerin artmasıyla iki petrol üretim tesisisin kapatılmasının ardından 66.0 dolarla son bir haftanın en yüksek düzeyine ulaştı.

EMTİA PİYASALARI-Brent 66 dolarla haftanın en yükseğinde, System.String[]

Petrol fiyatları, Libya'daki gerilimlerin artmasıyla iki petrol üretim tesisisin kapatılmasının ardından 66.0 dolarla son bir haftanın en yüksek düzeyine ulaştı.

Libya'da devam eden askeri kuşatma sonucu iki petrol üretim tesisinin kapatılması sonrası 66.0 dolarla 9 Ocak'tan bu yana en yüksek düzeyini gördü.

Türkiye'de de petrol fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 1.26 artışla varil başına 65.67 dolara, ABD hafif petrolü de yüzde 1.02 artışla varil başına 59.14 dolara yükseldi.

Altın fiyatları ise ABD konut inşaatları başlangıçlarının Aralık'ta aylık bazda yüzde 16.9 ve yıllık bazda yüzde 40.8 artışla 1 milyon 608 bine ulaşmasıyla yatırımcılardaki risk iştahının daha riskli varlıklara yönelmesiyle sınırlı bir aralıkta hareket etti.

ABD'den gelen güçlü veriler sonrası değerli metallerde;

gümüş yüzde 0.26 artışla 18.12 dolardan,

altın yüzde 0.09 artışla 1,562.30 dolardan,

bakır yüzde 0.49 artışla 2,8595 dolardan,

platin yüzde 0.88 artışla 1,033.80 dolardan,

paladyum yüzde 1.80 artışla 2,265.0 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise gram altın fiyatı 295 liraya, çeyrek altın fiyatı 483 liraya ve Cumhuriyet altını fiyatı da 2,001 liraya yükseldi.


Amerika Birleşik Devletleri, Libya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Son dakika: Berlin'deki Libya zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını cevapladı İmamoğlu'ndan Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergahından arsa aldığı haberlerine ilk yorum: Umrumda değil

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 16:05:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: EMTİA PİYASALARI-Brent 66 dolarla haftanın en yükseğinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]