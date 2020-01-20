EMTİA PİYASALARI-Brent 66 dolarla haftanın en yükseğinde

Petrol fiyatları, Libya'daki gerilimlerin artmasıyla iki petrol üretim tesisisin kapatılmasının ardından 66.0 dolarla son bir haftanın en yüksek düzeyine ulaştı.

Libya'da devam eden askeri kuşatma sonucu iki petrol üretim tesisinin kapatılması sonrası 66.0 dolarla 9 Ocak'tan bu yana en yüksek düzeyini gördü.

Türkiye 'de de petrol fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 1.26 artışla varil başına 65.67 dolara, ABD hafif petrolü de yüzde 1.02 artışla varil başına 59.14 dolara yükseldi.

Altın fiyatları ise ABD konut inşaatları başlangıçlarının Aralık 'ta aylık bazda yüzde 16.9 ve yıllık bazda yüzde 40.8 artışla 1 milyon 608 bine ulaşmasıyla yatırımcılardaki risk iştahının daha riskli varlıklara yönelmesiyle sınırlı bir aralıkta hareket etti.

ABD'den gelen güçlü veriler sonrası değerli metallerde;

gümüş yüzde 0.26 artışla 18.12 dolardan,

altın yüzde 0.09 artışla 1,562.30 dolardan,

bakır yüzde 0.49 artışla 2,8595 dolardan,

platin yüzde 0.88 artışla 1,033.80 dolardan,

paladyum yüzde 1.80 artışla 2,265.0 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise gram altın fiyatı 295 liraya, çeyrek altın fiyatı 483 liraya ve Cumhuriyet altını fiyatı da 2,001 liraya yükseldi.