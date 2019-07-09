Son Dakika Haberleri: EMTİA PİYASALARI – Brent fiyatı Orta Doğu gerilimleriyle 65 dolara yaklaştı
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EMTİA PİYASALARI – Brent fiyatı Orta Doğu gerilimleriyle 65 dolara yaklaştı

57 dakika önce

– Brent fiyatı, ABD ve Çin arasındaki ticari anlaşmazlığa rağmen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) tedarik kısıtlamaları ve Orta Doğu'daki gerilimlerle varil başına 65 dolara yaklaştı.

EMTİA PİYASALARI – Brent fiyatı Orta Doğu gerilimleriyle 65 dolara yaklaştı, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Opec, Ekonomi
– Brent fiyatı, ABD ve Çin arasındaki ticari anlaşmazlığa rağmen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) tedarik kısıtlamaları ve Orta Doğu'daki gerilimlerle varil başına 65 dolara yaklaştı.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.27 artışla 64.28 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.10 artışla 57.72 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ifadesi öncesi 1,400 doların altına indi.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.03 düşüşle 15.03 dolardan,
altın, yüzde 0.45 düşüşle 1,395 dolardan,
bakır, yüzde 1.50 düşüşle 2.619 dolardan,
platin, yüzde 0.95 düşüşle 812.6 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.92 düşüşle 1,543 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 255 liraya, çeyrek altın 418 liraya, Cumhuriyet altını da 1,728 liraya geriledi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:55 Kaynak: DHA
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