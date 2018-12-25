Emtia Piyasaları – Brent Petrol 50 Dolar Düzeyine Geriledi

– Petrol fiyatları, ABD'de yaşanan politik karşıklık ve hisse senedi piyasalarında yaşanan büyük kayıpların etkisiyle 50 dolar düzeyine kadar geriledi.

– Petrol fiyatları, ABD'de yaşanan politik karşıklık ve hisse senedi piyasalarında yaşanan büyük kayıpların etkisiyle 50 dolar düzeyine kadar geriledi.



Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 6.19 düşüşle 50.49 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 6.38 düşüşle 42.68 dolardan işlem görüyor.



Altın fiyatları, ABD hisse senedi piyasalarında görülen sert düşüş sonrasında riskten kaçınan yatırımcıların güvenli liman aramasıyla yükseldi.



Küresel emtia piyasalarında;



- gümüş, yüzde 0.90 artışla 14.835 dolardan,



- altın, yüzde 1.14 artışla 1,272.5 dolardan,



- bakır, yüzde 0.47 düşüşle 2.6615 dolardan,



- platin, yüzde 0.93 düşüşle 788.4 dolardan,



- paladyum da yüzde 1.22 artışla 1,172.8 dolardan işlem görüyor.



İç piyasada ise, gram altın fiyatı 216 liraya, çeyrek altın 351 liraya, Cumhuriyet altını da 1,447 liraya döndü. - İstanbul

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