Son Dakika Haberleri: EMTİA PİYASALARI – Brent petrol 60 doların üzerine yükseldi
Son Dakika Ekonomi Haber

EMTİA PİYASALARI – Brent petrol 60 doların üzerine yükseldi

1 saat önce

Brent petrolün varil fiyatı, ABD stoklarında görülen beklenti üzerindeki düşüş etkisiyle 60 doları aştı; ancak, küresel ekonomik durgunluk endişeleri artışı sınırladı.

EMTİA PİYASALARI – Brent petrol 60 doların üzerine yükseldi, System.String[]
– Brent petrolün varil fiyatı, ABD stoklarında görülen beklenti üzerindeki düşüş etkisiyle 60 doları aştı; ancak, küresel ekonomik durgunluk endişeleri artışı sınırladı.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.57 artışla 60.37 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.37 artışla 56.34 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Temmuz ayı toplantısı notlarını beklerken 1,500 doların üstüne tutundu.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.54 düşüşle 17.05 dolardan,
altın, yüzde 0.17 düşüşle 1,513 dolardan,
bakır, yüzde 0.14 artışla 2.5815 dolardan,
platin, yüzde 0.55 düşüşle 848.1 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.65 düşüşle 1,480 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 275 liraya, çeyrek altın 451 liraya, Cumhuriyet altını da 1,865 liraya geriledi.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de 125 yıllık madeni para 1,32 milyon dolara satıldı
Amerikan basını: Jeffrey Epstein'in serveti 577 milyon doların üzerinde ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Ortadoğu önerisi: Yeni fikirlere ihtiyaç var Apple'ın kredi kartı hizmete girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 11:19:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: EMTİA PİYASALARI – Brent petrol 60 doların üzerine yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]