Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Brent Petrol Fiyatı 65 Dolardan Döndü

Emtia Piyasaları – Brent Petrol Fiyatı 65 Dolardan Döndü

1 saat önce

– ABD'nin Venezuela ve İran yaptırımları ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıtlamaları etkisiyle, Brent petrolün fiyatı 65 doları aştıktan sonra 64 dolar düzeyine döndü.

Emtia Piyasaları – Brent Petrol Fiyatı 65 Dolardan Döndü, System.String[]
– ABD'nin Venezuela ve İran yaptırımları ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıtlamaları etkisiyle, Brent petrolün fiyatı 65 doları aştıktan sonra 64 dolar düzeyine döndü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.37 artışla 64.81 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.29 artışla 54.57 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD'den gelen zayıf veriler etkisiyle yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.21 artışla 15.56 dolardan,

altın, yüzde 0.19 artışla 1,316.5 dolardan,

bakır, yüzde 0.63 düşüşle 2.7565 dolardan,

platin, yüzde 0.29 düşüşle 786.9 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.43 artışla 1,391.8 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 223 liraya, çeyrek altın 364 liraya, Cumhuriyet altını da 1,498 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:44 Kaynak: DHA

Opec, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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