Emtia Piyasaları – Brent Petrol Fiyatı 65 Doların Üzerinde

– Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) öncülüğünde üretim kesintileri ve Suudi Arabistan'ın denizdeki en büyük petrol sahasının kısmi olarak kapatılmasıyla, Brent petrolün fiyatı 65 doların üzerine çıktı.

– Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) öncülüğünde üretim kesintileri ve Suudi Arabistan'ın denizdeki en büyük petrol sahasının kısmi olarak kapatılmasıyla, Brent petrolün fiyatı 65 doların üzerine çıktı.



Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.55 artışla 65.57 dolara, ABD hafif petrolü de yüzde 1.76 artışla 55.37 dolara yükseldi.



Altın fiyatları, ABD'den gelen zayıf verilerinin ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranlarını yükseltme olasılığını azaltmasıyla son iki haftanın en yüksek düzeyine ulaştı.



Küresel emtia piyasalarında;



- gümüş, yüzde 0.75 artışla 15.64 dolardan,



- altın, yüzde 0.64 artışla 1,322.4 dolardan,



- bakır, yüzde 0.47 artışla 2.787 dolardan,



- platin, yüzde 0.49 artışla 793.1 dolardan ve



- paladyum da yüzde 1.80 artışla 1,410.9 dolardan işlem görüyor.



İç piyasada ise, gram altın fiyatı 223 liraya, çeyrek altın 364 liraya, Cumhuriyet altını da 1,499 liraya döndü. - İstanbul

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