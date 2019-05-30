Son Dakika Haberleri: EMTİA PİYASALARI – Brent petrolün varili 70 doların altında
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EMTİA PİYASALARI – Brent petrolün varili 70 doların altında

1 saat önce

– Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarında, 5.3 milyon varil ile beklentilerin üzerindeki düşüşün ardından yükselse de, ABD-Çin ticaret savaşının ekonomide durgunluğu artıracağı endişeleri yükselişi sınırladı.

EMTİA PİYASALARI – Brent petrolün varili 70 doların altında, System.String[]
– Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarında, 5.3 milyon varil ile beklentilerin üzerindeki düşüşün ardından yükselse de, ABD- Çin ticaret savaşının ekonomide durgunluğu artıracağı endişeleri yükselişi sınırladı.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.48 artışla 69.78 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.8 artışla 59.28 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, güvenli liman arayışındaki yatırımcıların yöneldiği tahvillerin yükselmesi ve doların iki yılın zirvesine yakın düzeylere çıkmasıyla geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.42 düşüşle 14.35 dolardan,
altın, yüzde 0.39 düşüşle 1,275.9 dolardan,
bakır, yüzde 0.21 düşüşle 2.6585 dolardan,
platin, yüzde 0.01 düşüşle 791.6 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.9 düşüşle 1,331.8 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 246 liraya, çeyrek altın 403 liraya, Cumhuriyet altını da 1,669 liraya geriledi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:29 Kaynak: DHA
Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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