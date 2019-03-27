Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Durgunluk Endişeleri Petrol Fiyatlarındaki Artışı Sınırladı

Emtia Piyasaları – Durgunluk Endişeleri Petrol Fiyatlarındaki Artışı Sınırladı

1 saat önce

– Petrol fiyatlarındaki üretm kısıntısı ve yaptırımların etkisine bağlı artış, küresel ekonomide yavaşlamanın talebi baskılayacağı endişeleriyle sınırlı kaldı.

Emtia Piyasaları – Durgunluk Endişeleri Petrol Fiyatlarındaki Artışı Sınırladı, System.String[]
– Petrol fiyatlarındaki üretm kısıntısı ve yaptırımların etkisine bağlı artış, küresel ekonomide yavaşlamanın talebi baskılayacağı endişeleriyle sınırlı kaldı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.31 artışla 68.18 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.12 artışla 60.01 dolardan işlem görüyor.

ABD tahvillerinde görülen artışla ABD ekonomisinde durgunluk endişeleriyle altın hafif yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.06 düşüşle 15.42 dolardan,

altın, yüzde 0.03 artışla 1,315.5 dolardan,

bakır, yüzde 0.35 artışla 2.864 dolardan,

platin, yüzde 0.16 artışla 861.2 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.31 artışla 1,520 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 225 liraya, çeyrek altın 384 liraya, Cumhuriyet altını da 1,572 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:34 Kaynak: DHA

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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