EMTİA PİYASALARI-Fed ve kasırga sonrası altın, petrol yatay

Meksika Körfezi'ndeki Marco Kasırgası ve Laura Tropikal Fırtınası'nın üretime önemli bir zarar vermeden atlatılmasının ardından Brent petrolün varil fiyatı 46 doların üzerinde yatay hareket ediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, "yakında faiz artışının olmayacağı"na ilişkin sinyal olarak algılanan konuşması sonrasında dolar zayıflayınca, spot piyasada altının ons fiyatı 1,964.74 dolara kadar çıktıktan sonra yeni haftanın başında da 1,960 doların üzerinde tutunuyor.

Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.54 artışla 46.50 dolar,Batı Teksas yüzde 0.30 artışla 43.10 dolar,altın yüzde 0.07 artışla 1,965.44 dolar,gümüş yüzde 1.59 artışla 27.94 dolar,bakır yüzde 0.59 artışla 6,674.00 dolar,platin yüzde 0.30 artışla 935.64 dolar,paladyum yüzde 0.47 artışla 2,218.86 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 463 liraya, çeyrek altın 763 liraya, Cumhuriyet altını da 3,038 liraya yükseldi.Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, "Haftanın son işlem gününde Laura kasırgasının düşük zararla atlatılması ve rafinerilerin zarar görmemesi petroldeki yukarı yönlü hareketleri baskılarken, takip edilen risklere rağmen olumlu açıklanan ekonomik verilerin neden olduğu iyimser hissiyat ile birlikte Brent Petrol'ün gün sonunda yukarı yönlü sınırlı hareketini sürdürdüğü izlendi"ği anımsatıldı ve şeyle denildi:

"Teknik olarak incelediğimizde, Brent petrolün 46 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 44.40 dolar destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile petroldeki yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 46.60, 47.20 ve 48.00 takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 45.40, 44.80 ve 44.20 destek seviyeleri takip edilebilir."