EMTİA PİYASALARI-Gram altın 300 lirayı, Cumhuriyet altını da 2 bin lirayı aştı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi EMTİA PİYASALARI-Gram altın 300 lirayı, Cumhuriyet altını da 2 bin lirayı aştı - Son Dakika Ekonomi

EMTİA PİYASALARI-Gram altın 300 lirayı, Cumhuriyet altını da 2 bin lirayı aştı

6 saat önce

ABD ve İran arasındaki gerilimlerin yeni tehditlerle devam etmesiyle gram altın fiyatı ilk kez 302.95 lira ile 300 liranın üzerine ve Cumhuriyet altını da 2.047 lira ile bin liranın üzerine yükselirken, küresel piyasalarda da 1579.10 dolarla son yedi yılın en yüksek düzeyini gördü.

EMTİA PİYASALARI-Gram altın 300 lirayı, Cumhuriyet altını da 2 bin lirayı aştı, System.String[]

ABD ve İran arasındaki gerilimlerin yeni tehditlerle devam etmesiyle gram altın fiyatı ilk kez 302.95 lira ile 300 liranın üzerine ve Cumhuriyet altını da 2.047 lira ile bin liranın üzerine yükselirken, küresel piyasalarda da 1579.10 dolarla son yedi yılın en yüksek düzeyini gördü.

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs'ın analizinde, spot altın için 3, 6 ve 12 aylık öngörülerini ons başına 1,600 dolar olarak korudukları belirtildi; ancak, jeopolitik gerilimlerin kötüleşmesi durumunda ise bu tahminlerin yukarı yönlü aşılması riski bulunduğuna dikkat çekildi ve şöyle denildi: "Jeopolitik gerilimlerin daha da tırmanmasının ekonomik aktiviteyi azaltma ve temel metallare talebi zayıflatma potansiyeli olduğunun altını çizmeliyiz."

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Cuma günü Bağdat Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası, iki ülke arasındaki hassas ilişkinin bozulmasına yol açmıştı. İran'ın Süleymani cinayetinin intikamını alacağı ve 2015 nükleer anlaşması gerekliliklerine uymayacağı açıklamaları sonrası hafta sonu küresel emtia piyasalarında devam eden artış, Trump'ın İran'a yeni kısıtlama tehditleriyle devam etti ve paladyum 2,011.48 dolarla rekor düzeyini gördü.

İç piyasada, gram altın fiyatı 302 liraya, çeyrek altın 495 liraya, Cumhuriyet altını da 2,047 liraya yükseldi. Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.70 artışla 18.46 dolardan,

altın, yüzde 1.73 artışla 1,579.50 dolardan,

bakır, yüzde 0.20 düşüşle 2.7815 dolardan,

platin, yüzde 0.37 artışla 994 dolardan ve

paladyum yüzde 1.38 artışla 1,982.70 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'daki gerilimlere paralel olarak petrol piyasalarında da Brent ham petrolü yüzde 2.30 artışla varil başına 70.17 dolarla 70 doların üzerine yükselirken, ABD hafif petrolü de yüzde 2.01 artışla 64.32 dolardan işlem gördü.


Amerika Birleşik Devletleri, Goldman Sachs, İran, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:50 Kaynak: DHA
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