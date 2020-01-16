EMTİA PİYASALARI-IEA öngörüleriyle petrol fiyatları artıda - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi EMTİA PİYASALARI-IEA öngörüleriyle petrol fiyatları artıda - Son Dakika Ekonomi

EMTİA PİYASALARI-IEA öngörüleriyle petrol fiyatları artıda

6 saat önce

ABD ve Çin ticaret anlaşmasının ardından Uluslararası Enerji Ajansı'ndan (IEA) gelen yeni öngörülerle petrol fiyatları yükseldi.

EMTİA PİYASALARI-IEA öngörüleriyle petrol fiyatları artıda, System.String[]

ABD ve Çin ticaret anlaşmasının ardından Uluslararası Enerji Ajansı'ndan (IEA) gelen yeni öngörülerle petrol fiyatları yükseldi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) aylık raporunda OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) üyesi olmayan ülkelerin petrol üretiminin 2020'de günlük 2.1 milyon varil artacağını öngördü.

Bunun yanında piyasalardaki ticari belirsizliğin hafiflemesiyle Türkiye'de de petrol fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 0.66 artışla 64.42 dolara, ABD hafif petrolü de yüzde 0.59 artışla 58.15 dolara yükseldi.

Değerli metallerde ise yatırımcılardaki risk iştahındaki artışa paralel olarak karışık bir seyir izlenirken, paladyum gün içinde yüzde 2.0 yükselerek tarihinde ilk kez 2 bin 300 dolar düzeyini gördü:

gümüş yüzde 0.07 düşüşle 17.975 dolardan,

altın yüzde 0.01 düşüşle 1,553.80 dolardan,

bakır yüzde 0.58 artışla 2.8825 dolardan,

platin yüzde 0.34 düşüşle 1,022.10 dolardan,

paladyum da yüzde 1.52 artışla 2.198 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise gram altın fiyatı 292 liraya, çeyrek altın fiyatı 478 liraya ve Cumhuriyet altını da 1.977 dolara geriledi.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:48 Kaynak: DHA
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