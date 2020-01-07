EMTİA PİYASALARI-Jeopolitik gerilimin azalmasıyla petrol fiyatları geriledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi EMTİA PİYASALARI-Jeopolitik gerilimin azalmasıyla petrol fiyatları geriledi - Son Dakika Ekonomi

EMTİA PİYASALARI-Jeopolitik gerilimin azalmasıyla petrol fiyatları geriledi

6 saat önce

İran gerilimlerinin sakinleşmesiyle küresel piyasalarda görülen sakinleşmenin ardından petrol fiyatları düştü.

EMTİA PİYASALARI-Jeopolitik gerilimin azalmasıyla petrol fiyatları geriledi, System.String[]

ABD- İran gerilimlerinin sakinleşmesiyle küresel piyasalarda görülen sakinleşmenin ardından petrol fiyatları düştü.

ABD ordusunun Cuma günü İran Devrim Muhafızları'nın önde gelen komutanlarından General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından İran, Pazar günü 2015 nükleer anlaşması yükümlülüklerini yerine getirmeyeceğini duyurmuştu. İki ülke arasında yükselen gerilimlerin Pazartesi gün sonuna doğru hafiflemesiyle petrol fiyatları da yüzde 1.0'e yakın geriledi.

Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.99 düşüşle 68.23 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.85 düşüşle 62.73 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik belirsizliğin hafiflemiş olmasına rağmen devam etmesiyle, altın fiyatlarındaki artış sürüyor;

gümüş yüzde 0.23 artışla 18.22 dolardan,

altın yüzde 0.02 artışla 1,569.20 dolardan,

bakır yüzde 0.43 artışla 2.802 dolardan,

platin yüzde 1.40 artışla 979.70 dolardan,

paladyum yüzde 0.15 artışla 1,992.50 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada da gram altın fiyatı 300 liraya, çeyrek altın 491 liraya, Cumhuriyet altını da 2,030 liraya geriledi.


Amerika Birleşik Devletleri, Devrim Muhafızları, İran, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:57 Kaynak: DHA
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