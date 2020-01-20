EMTİA PİYASALARI-Jeopolitik gerilimlerle yükselen altın fiyatları karışık

Yemen'de hafta sonu gerçekleşen füze saldırısı sonrası bölgedeki gerilimlerin yükselmesiyle altın fiyatlarında görülen artış, yerini düşüşe bıraktı.

Değerli metallerde;

gümüş yüzde 0.10 düşüşle 18.055 dolardan,

altın değişmeyerek 1,560.40 dolardan,

bakır değişmeyerek 2.8455 dolardan,

platin yüzde 0.81 düşüşle 1,016.50 dolardan,

paladyum yüzde 2.25 artışla 2,275 dolardan işlem gördü.

İç piyasada ise gram altın 296 liraya, çeyrek altın 485 liraya ve Cumhuriyet altını da 2.007 liraya yükseldi.

Petrol fiyatlarında ise söz konusu jeopolitik gerilimlere paralel olarak görülen artış eğilimi devam ederken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Başkanı Mohammed Barkindo, OPEC ve OPEC üyesi olmayan müttefiklerin, 5-6 Mart tarihlerinde üretim kısıtlamalarına yönelik görüşeceklerini açıkladı.