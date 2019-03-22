Emtia Piyasaları – Küresel Büyüme Endişeleriyle Petrol Fiyatlarındaki Düşüş Sürüyor

– Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntıları ve ABD'nin İran ve Venezuela yaptırımlarının etkisiyle, petrol fiyatlarındaki yılın zirvesinden düşüş sürüyor.

– Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntıları ve ABD'nin İran ve Venezuela yaptırımlarının etkisiyle, petrol fiyatlarındaki yılın zirvesinden düşüş sürüyor.



Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.77 düşüşle 67.34 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.70 düşüşle 59.56 dolardan işlem görüyor.



Altın fiyatları, güçlü ABD verileri ile yatırımcı ilgisinin hisse senetlerine dönmesiyle hafif düştükten sonra karışık seyretti.



Küresel emtia piyasalarında;



gümüş, yüzde 0.41 artışla 15.49 dolardan,



altın, yüzde 0.34 artışla 1,311.8 dolardan,



bakır, yüzde 0.93 düşüşle 2.879 dolardan,



platin, yüzde 0.49 düşüşle 856.9 dolardan ve



paladyum da yüzde 0.36 düşüşle 1,552.3 dolardan işlem görüyor.



İç piyasada ise, gram altın fiyatı 234 liraya, çeyrek altın 383 liraya, Cumhuriyet altını da 1,576 liraya döndü. - İstanbul

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