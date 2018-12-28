Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol 18 Ayın En Düşük Düzeyinden Döndü

Emtia Piyasaları – Petrol 18 Ayın En Düşük Düzeyinden Döndü

22 dakika önce

– Petrol fiyatları, Perşembe günü son 18 ayın en düşük düzeylerine geriledikten sonra Cuma günü kayıplarının bir kısmını telafi etti.

Emtia Piyasaları – Petrol 18 Ayın En Düşük Düzeyinden Döndü, System.String[]
– Petrol fiyatları, Perşembe günü son 18 ayın en düşük düzeylerine geriledikten sonra Cuma günü kayıplarının bir kısmını telafi etti.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 2.03 artışla 53.22 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 2.47 artışla 45.71 dolardan işlem görüyor.  

Altın fiyatları, küresel hisse senedi piyasalarında görülen sert düşüş sonrasında riskten kaçınan yatırımcıların güvenli liman arayışı ile yüksek düzeyini koruyor.

Küresel emtia piyasalarında;

       - gümüş, yüzde 0.29 artışla 15.355 dolardan,

       - altın, yüzde 0.02 düşüşle 1,280.9 dolardan,

       - bakır, yüzde 0.79 artışla 2.689 dolardan,

       - platin, yüzde 0.35 artışla 804.2 dolardan,

       - paladyum da yüzde 0.32 artışla 1,198.3 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 217 liraya, çeyrek altın 353 liraya, Cumhuriyet altını da 1,439 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:23 Kaynak: DHA

Türkiye, Ekonomi
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