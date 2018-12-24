Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol ABD'de Üretim Kısıtlamasıyla Yükseldi

Emtia Piyasaları – Petrol ABD'de Üretim Kısıtlamasıyla Yükseldi

11 dakika önce

– Petrol fiyatları, geçen hafta görülen keskin düşüş sonrasında, ABD üretimin kısıtlanmasıyla haftaya artışla başladı.

Emtia Piyasaları – Petrol ABD'de Üretim Kısıtlamasıyla Yükseldi, System.String[]
– Petrol fiyatları, geçen hafta görülen keskin düşüş sonrasında, ABD üretimin kısıtlanmasıyla haftaya artışla başladı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.28 artışla 53.97 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.46 düşüşle 45.80 dolardan işlem görüyor.  

Altın fiyatları, ABD hükümetinin Meksika sınırına örülen duvarın finansmanı nedeniyle yaşanan bütçe krizi sonucunda kısmen ve geçici olarak kapanmasıyla, güvenli liman arayan yatırımcılar etkisiyle altı ayın yüksek düzeyine yakın düzeyde.

Küresel emtia piyasalarında;

       - gümüş, yüzde 0.56 artışla 14.78 dolardan,

       - altın, yüzde 0.66 artışla 1,266.4 dolardan,

       - bakır, yüzde 0.06 düşüşle 2.6725 dolardan,

       - platin, yüzde 0.49 düşüşle 791.9 dolardan,

       - paladyum da yüzde 0.76 artışla 1,167.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 215 liraya, çeyrek altın 351 liraya, Cumhuriyet altını da 1,437 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:44 Kaynak: DHA

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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