Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları - Petrol Ekonomi ve Kısıntı Etkisiyle Yatay

Emtia Piyasaları - Petrol Ekonomi ve Kısıntı Etkisiyle Yatay

2 saat önce

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın bu ay uygulanmaya başlanan üretim kısıntısı kararına karşılık, küresel ekonomideki yavaşlamayı ortaya koyan verilerin etkisiyle, petrol fiyatları yatay hareket ediyor.

Emtia Piyasaları - Petrol Ekonomi ve Kısıntı Etkisiyle Yatay, System.String[]
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın bu ay uygulanmaya başlanan üretim kısıntısı kararına karşılık, küresel ekonomideki yavaşlamayı ortaya koyan verilerin etkisiyle, petrol fiyatları yatay hareket ediyor.

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolün varil fiyatı dün yeniden çıktığı 60 doların üzerinde tutunurken,  ABD petrolü hafif geriledi.

Küresel piyasalardaki işlemlerle Brent petrolü yüzde 0.02 artışla 60.65 dolardan, ABD hafif petrolü  ise yüzde 0.02 düşüşle 52.1 dolardan işlem görüyor.

Birleşik Krallık'ta Brexit anlaşmasının reddedilmesiyle, yatırımcıların güvenli limanı altının fiyatları yatay hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarında;

       - gümüş, yüzde 0.15 artışla 15.59 dolardan,

       - altın, yüzde 0.18 artışla 1,291 dolardan,

       - bakır, yüzde 0.18 artışla 2.665 dolardan,

       - platin, yüzde 0.23 artışla 801.48 dolardan

       - paladyum da yüzde 0.04 artışla 1,324 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 225 liraya, çeyrek altın 372 liraya, Cumhuriyet altını da 1,517 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:41 Kaynak: DHA

Ekonomi
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