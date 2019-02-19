Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları 2019 Zirvesinden Döndü

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları 2019 Zirvesinden Döndü

36 dakika önce

– Petrol fiyatları, yatırımcılar ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantısnın sonuçlarını beklerken, 2019 zirvesinden hafifi geriledi ancak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıtlamaları gerilemeyi sınırladı.

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– Petrol fiyatları, yatırımcılar ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantısnın sonuçlarını beklerken, 2019 zirvesinden hafifi geriledi ancak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıtlamaları gerilemeyi sınırladı.

Gelişmelerin etkisiyle, Brent ham petrolü, yüzde 0.06 düşüşle 66.46 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.61 artışla 55.93 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, 10 ayın zirvesinde tutunurken, paladyum fiyatları tedarik endişeleri etkisiyle rekor yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.02 düşüşle 15.74 dolardan,

altın, yüzde 0.36 artışla 1,326.9 dolardan,

bakır, yüzde 1.2 artışla 2.832 dolardan,

platin, yüzde 0.46 artışla 810.6 dolardan ve

paladyum da yüzde 2.85 artışla 1,447.3 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 225 liraya, çeyrek altın 369 liraya, Cumhuriyet altını da 1,516 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:54 Kaynak: DHA

Opec, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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