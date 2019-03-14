Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları 4 Ayın En Yüksek Düzeyine Yükseldi

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları 4 Ayın En Yüksek Düzeyine Yükseldi

31 dakika önce

– Petrol fiyatları, Venezuela ve İran'ın petrol ihracatına yönelik yaptırımlar ve ABD stoklarındaki azalış ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntıları etkisiyle 4 ayın en yüksek düzeyine ulaştı.

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– Petrol fiyatları, Venezuela ve İran'ın petrol ihracatına yönelik yaptırımlar ve ABD stoklarındaki azalış ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntıları etkisiyle 4 ayın en yüksek düzeyine ulaştı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.24 artışla 67.71 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.48 artışla 58.76 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, Brexit ile ilgili haberler etkisiyle doları doların güçlenmesi ardından 1,300 dolar düzeyinden düştü.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.95 düşüşle 15.155 dolardan,

altın, yüzde 1.22 düşüşle 1,294.6 dolardan,

bakır, yüzde 1.57 düşüşle 2.8895 dolardan,

platin, yüzde 1.5 düşüşle 829.1 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.17 artışla 1,509.3 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 227 liraya, çeyrek altın 372 liraya, Cumhuriyet altını da 1,532 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:45 Kaynak: DHA

Opec, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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