Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları 51 Dolar Düzeyine Yükseldi

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları 51 Dolar Düzeyine Yükseldi

1 saat önce

– Petrol fiyatları, küresel ekonomide görülen kötüleşme etkisiyle 17 ayın en düşük seviyesine indikten sonra 51 dolar düzeyine yükseldi.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları 51 Dolar Düzeyine Yükseldi, System.String[]
– Petrol fiyatları, küresel ekonomide görülen kötüleşme etkisiyle 17 ayın en düşük seviyesine indikten sonra 51 dolar düzeyine yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.07 artışla 51.01 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 2.30 artışla 43.48 dolardan işlem görüyor. 

Altın fiyatları, ABD hisse senedi piyasalarında görülen sert düşüş sonrasında riskten kaçınan yatırımcıların güvenli liman aramasıyla yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

       - gümüş, yüzde 1.28 artışla 15.01 dolardan,

       - altın, yüzde 0.52 artışla 1,278.4 dolardan,

       - bakır, yüzde 1.03 artışla 2.6885 dolardan,

       - platin, yüzde 1.17 artışla 798.6 dolardan,

       - paladyum da yüzde 0.56 artışla 1,182.7 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 216 liraya, çeyrek altın 353 liraya, Cumhuriyet altını da 1,455 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:41 Kaynak: DHA

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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