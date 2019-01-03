Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları –petrol Fiyatları 55 Doların Üzerinde

Emtia Piyasaları –petrol Fiyatları 55 Doların Üzerinde

1 saat önce

– Petrol fiyatları, küresel hisse senedi piyasalarında görülen uçuculuk ve analizcilerin küresel ekonomide yavaşlama beklentileri etkisiyle düştükten sonra, iki haftanın en yüksek düzeyine yükseldi.

Emtia Piyasaları –petrol Fiyatları 55 Doların Üzerinde, System.String[]
– Petrol fiyatları, küresel hisse senedi piyasalarında görülen uçuculuk ve analizcilerin küresel ekonomide yavaşlama beklentileri etkisiyle düştükten sonra, iki haftanın en yüksek düzeyine yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.75 artışla 55.87 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.44 artışla 47.21 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, yatırımcıların küresel büyüme endişeleri ve hisse senedi piyasalarında görülen düşüş endişeleriyle güvenli liman arayışı etkisiyle altı ayın en yüksek düzeyine yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

       - gümüş, yüzde 0.39 artışla 15.71 dolardan,

       - altın, yüzde 0.43 artışla 1,289.6 dolardan,

       - bakır, yüzde 0.86 düşüşle 2.6005 dolardan,

       - platin, yüzde 0.42 düşüşle 800.6 dolardan

       - paladyum da yüzde 0.11 düşüşle 1,197.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 227 liraya, çeyrek altın 371 liraya, Cumhuriyet altını da 1,524 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:15 Kaynak: DHA

Ekonomi
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