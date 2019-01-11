Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları 60 Dolar Düzeyine Çekildi

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları 60 Dolar Düzeyine Çekildi

18 dakika önce

– Petrol fiyatları, Cuma günü günlük kazanımlarını kaybederken, ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantısının yarattığı iyimserlik etkisi ve Petrol İhraç Eden Ülkleer örgütü'nün (OPEC) üretim kısıtlamasına gitmesiyle haftayı artışla tamamladı.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları 60 Dolar Düzeyine Çekildi, System.String[]
– Petrol fiyatları, Cuma günü günlük kazanımlarını kaybederken, ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantısının yarattığı iyimserlik etkisi ve Petrol İhraç Eden Ülkleer örgütü'nün (OPEC) üretim kısıtlamasına gitmesiyle haftayı artışla tamamladı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.56 düşüşle 60.72 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.35 düşüşle 51.92 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, Fed'in faiz artırımlarını durdurabileceği beklentileriyle düşen dolar karşısında yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.21 düşüşle 15.61 dolardan,

altın, yüzde 0.02 artışla 1,287.6 dolardan,

bakır, yüzde 0.13 artışla 2.643 dolardan,

platin, yüzde 0.45 düşüşle 822.4 dolardan

paladyum da yüzde 0.98 artışla 1,285.7 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 227 liraya, çeyrek altın 371 liraya, Cumhuriyet altını da 1,525 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:39 Kaynak: DHA

Opec, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doktor Biran Ekici, Kleopatra Koyteyli'ni Türkiye'de Uygulamaya Başladı Süper Ligde İkinci Yarının İlk 3 Haftalık Programı Belli Oldu

Türkiye, İstediğini Aldı! Koalisyon Askerleri, Suriye'den Çekiliyor ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Suriye Konusunda Türkiye ile Askeri Görüşmeler Devam Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 17:57:58. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları 60 Dolar Düzeyine Çekildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]