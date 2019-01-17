Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları 60 Dolar Üzerinde Tutunuyor

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları 60 Dolar Üzerinde Tutunuyor

29 dakika önce

– Petrol fiyatları ABD petrol üretiminin günlük 12 milyon varillik rekor düzeye ulaşmasıyla düşerken Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıtlamaları fiyatları 60 dolar üzerinde tutuyor.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları 60 Dolar Üzerinde Tutunuyor, System.String[]
– Petrol fiyatları ABD petrol üretiminin günlük 12 milyon varillik rekor düzeye ulaşmasıyla düşerken Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıtlamaları fiyatları 60 dolar üzerinde tutuyor.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.48 düşüşle 60.41 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.85 düşüşle 51.34 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD hükümetinin geçici olarak kapatılması ve Brexit sebepli endişeler etkisiyle hafif çekildi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.66 düşüşle 15.535 dolardan,

altın, yüzde 0.28 düşüşle 1,292 dolardan,

bakır, yüzde 0.49 düşüşle 2.6605 dolardan,

platin, yüzde 0.26 düşüşle 805.8 dolardan

paladyum da yüzde 2.37 artışla 1,439.03 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 223 liraya, çeyrek altın 365 liraya, Cumhuriyet altını da 1,505 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:43 Kaynak: DHA

Opec, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışişleri Bakanlığı, ABD Askerlerine Yapılan Bombalı Saldırıyı Kınadı 10 Hayat Kadınıyla Alem Yapan ABD'li Komutan Görevden Uzaklaştırıldı

E-Ticaret Devi Amazon'un Dağıtım Merkezindeki Çöp Kutusunda Ölü Bebek Bulundu Çılgın Kadınlar, Seyir Halindeki Aracın Üzerinde Kalça Dansı Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 18:12:11. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları 60 Dolar Üzerinde Tutunuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]