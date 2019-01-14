Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları 60 Doların Altına Döndü

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları 60 Doların Altına Döndü

1 saat önce

– Petrol fiyatları, Çin'den gelen zayıf ticaret verileri etksiyile 60 doların altına döndü.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları 60 Doların Altına Döndü, System.String[]
– Petrol fiyatları, Çin'den gelen zayıf ticaret verileri etksiyile 60 doların altına döndü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.03 düşüşle 59.86 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.10 düşüşle 51.02 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, Fed'in faiz artırımlarını durdurabileceği beklentileri ve Çin'!den gelen vayıf ticaret verisi etkisiyle yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.17 düşüşle 15.63 dolardan,

altın, yüzde 0.20 artışla 1,292.1 dolardan,

bakır, yüzde 0.98 düşüşle 2.636 dolardan,

platin, yüzde 0.64 düşüşle 812.8 dolardan

paladyum da yüzde 0.25 düşüşle 1,275.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 229 liraya, çeyrek altın 370 liraya, Cumhuriyet altını da 1,522 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:27 Kaynak: DHA

Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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