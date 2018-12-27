Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları ABD Açıklamalarıyla Yükseldi

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları ABD Açıklamalarıyla Yükseldi

1 saat önce

– Küresel ekonomide görülen kötüleşme etkisiyle 17 ayın en düşük düzeyine inerek 50 dolar sınırına yaklaşan petrol fiyatları, Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı'nın Çin ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik iyimser açıklamaları ile yüzde 7.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları ABD Açıklamalarıyla Yükseldi, System.String[]
– Küresel ekonomide görülen kötüleşme etkisiyle 17 ayın en düşük düzeyine inerek 50 dolar sınırına yaklaşan petrol fiyatları, Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı'nın Çin ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik iyimser açıklamaları ile yüzde 7.9 artarak, 23 ayın en yüksek artışını gördü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, 54.34 dolardan, ABD hafif petrolü de 46.97 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD hisse senedi piyasalarında görülen sert düşüş sonrasında riskten kaçınan yatırımcıların güvenli liman arayışı altı ayın en yüksek düzeyine yükseldikten sonra, ABD Başkanı Donald Trump'ın düşnen hisse senedi fiyatları hakkındaki"astın almak için harika bir fırsat" yorumu etkisiyle risk iştahının azalmasıyla yükselişini yavaşlattı.

Küresel emtia piyasalarında;

       - gümüş, yüzde 0.35 düşüşle 15.07 dolardan,

       - altın, yüzde 0.13 düşüşle 1,271.4 dolardan,

       - bakır, yüzde 0.19 düşüşle  2.695 dolardan,

       - platin, yüzde 0.06 artışla 800.6 dolardan,

       - paladyum da yüzde 0.59 artışla 1,192.9 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 216 liraya, çeyrek altın 354 liraya, Cumhuriyet altını da 1,455 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:40 Kaynak: DHA

Beyaz Saray, Ekonomi, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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