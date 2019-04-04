Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları ABD Stoklarındaki Artışla Karışık Seyretti

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları ABD Stoklarındaki Artışla Karışık Seyretti

1 saat önce

– Petrol fiyatları, Brent ham petrolünün varil başına 70 dolara yaklaşmasına rağmen ABD stoklarında görülen artışın etkisiyle karışık seyretti.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları ABD Stoklarındaki Artışla Karışık Seyretti, System.String[]
– Petrol fiyatları, Brent ham petrolünün varil başına 70 dolara yaklaşmasına rağmen ABD stoklarında görülen artışın etkisiyle karışık seyretti.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.19 artışla 69.44 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.34 düşüşle 62.25 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantılarından olumlu sonuç beklentileri etkisiyle hafif yükseldikten sonra düştü.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.77 düşüşle 14.985 dolardan,

altın, yüzde 0.57 düşüşle 1,288 dolardan,

bakır, yüzde 1.34 düşüşle 2.909 dolardan,

platin, yüzde 2.87 artışla 899.3 dolardan ve

paladyum da yüzde 2.71 düşüşle 1,340.7 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 230 liraya, çeyrek altın 379 liraya, Cumhuriyet altını da 1,562 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:06 Kaynak: DHA

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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