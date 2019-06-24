Son Dakika Haberleri: EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD'den İran'a yeni yaptırımlar uygulanacağı haberiyle yükseldi
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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD'den İran'a yeni yaptırımlar uygulanacağı haberiyle yükseldi

1 saat önce

–Petrol fiyatları, ABD ve İran arasındaki gerginlikler etkislyle geçen haftayı yüzde 5.0'in üzerinde artışla tamamladıktan sonra, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a yönelik yeni yaptırımlar uygulanacağı açıklamaları artışı destekledi.

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD'den İran'a yeni yaptırımlar uygulanacağı haberiyle yükseldi, System.String[]
–Petrol fiyatları, ABD ve İran arasındaki gerginlikler etkislyle geçen haftayı yüzde 5.0'in üzerinde artışla tamamladıktan sonra, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a yönelik yeni yaptırımlar uygulanacağı açıklamaları artışı destekledi..
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.41 artışla 65.47 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.7 artışla 57.83 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, büyük merkez bankalarından gelen ihtiyatlı açıklamalar ve ABD ve İran arasındaki gerginlikler etkisiyle son altı eyılın en yüksek düzeyine yakın seyrediyor.Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.39 artışla  15.35 dolardan,
altın, yüzde 0.58 artışla  1,408.3 dolardan,
bakır, yüzde 0.02 düşüşle  2.704 dolardan,
platin, yüzde 0.18 artışla  812.5 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.43 artışla 1,506 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 259 liraya, çeyrek altın 424 liraya, Cumhuriyet altını da 1,756 liraya geriledi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:23 Kaynak: DHA
İran, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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