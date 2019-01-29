Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları ABD'nin Venezuela Yaptırımlarıyla Yükseldi

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları ABD'nin Venezuela Yaptırımlarıyla Yükseldi

28 dakika önce

– Petrol fiyatları, ABD'nin Venezuela devlet petrol firması PDVSA'ya yaptırım uygulamasıyla yükseldi.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları ABD'nin Venezuela Yaptırımlarıyla Yükseldi, System.String[]
– Petrol fiyatları, ABD'nin Venezuela devlet petrol firması PDVSA'ya yaptırım uygulamasıyla yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.62 artışla 60.0 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.63 artışla 52.84 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD ile Çin arasındaki ticare gerginliğinin yükselişe geçeceği endişeleri ve ABD Merkez Bankası'nın toplantısı beklenirken, Salı günü sekiz ayın en yüksek düzeyine ulaştı.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.73 artışla 15.88 dolardan,

altın, yüzde 0.33 artışla 1,307.4 dolardan,

bakır, yüzde 0.99 artışla 2.7065 dolardan,

platin, yüzde 0.69 artışla 820.1 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.74 artışla 1,298.8 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 223 liraya, çeyrek altın 364 liraya, Cumhuriyet altını da 1,503 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:45 Kaynak: DHA

Türkiye, Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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