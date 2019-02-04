Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları ABD'nin Venezuela Yaptırımları Etkisiyle 62 Doların Üzerinde

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları ABD'nin Venezuela Yaptırımları Etkisiyle 62 Doların Üzerinde

1 saat önce

– Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Ördgütü'nün (OPEC) üretim kısıtlamasına gitmesi ve Venezuela'nın petrol ihracatına yönelik ABD yaptırımları etkisi ile 62 doların üzerinde tutundu.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları ABD'nin Venezuela Yaptırımları Etkisiyle 62 Doların Üzerinde, System.String[]
– Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Ördgütü'nün (OPEC) üretim kısıtlamasına gitmesi ve Venezuela'nın petrol ihracatına yönelik ABD yaptırımları etkisi ile 62 doların üzerinde tutundu.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.08 düşüşle 62.7 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.24 düşüşle 55.13 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD ve Çin arsındaki ticaret gerginliği sebebiyle riskten kaçınma eğiliminin azalmasıyla geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.63 düşüşle 15.825 dolardan,

altın, yüzde 0.37 düşüşle 1,317.2 dolardan,

bakır, yüzde 0.49 düşüşle 2.7595 dolardan,

platin, yüzde 0.37 düşüşle 823.6 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.17 artışla 1,315.8 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 220 liraya, çeyrek altın 362 liraya, Cumhuriyet altını da 1,489 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:21 Kaynak: DHA

Opec, Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump'tan Venezuela'ya Askeri Müdahale Açıklaması ABD Başkanı Trump: Zorunda Kalırsak Suriye'ye Çok Hızlı Geri Gelebiliriz

Altın Yeni Haftaya Nasıl Başladı! İşte Güncel Fiyatlar ABD'de Uçak Yerleşim Bölgesine Düştü: 5 Ölü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 10:42:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları ABD'nin Venezuela Yaptırımları Etkisiyle 62 Doların Üzerinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]