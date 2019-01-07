Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları ABD Sondaj Kuleleri Sayının Azalmasıyla Yükseldi

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları ABD Sondaj Kuleleri Sayının Azalmasıyla Yükseldi

1 saat önce

– Petrol fiyatları, ABD'nin petrol sondaj kulelerinin sekiz adet azalması, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri ve büyük üreticilerin üretim kısıtlaması etkisiyle yükseldi.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları ABD Sondaj Kuleleri Sayının Azalmasıyla Yükseldi, System.String[]
– Petrol fiyatları, ABD'nin petrol sondaj kulelerinin sekiz adet azalması, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri ve büyük üreticilerin üretim kısıtlaması etkisiyle yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.75 artışla 55.87 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.44 artışla 47.21 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın 2019 yılında para politikasında gevşeme sinyali vermesiyle yükselişte.

Küresel emtia piyasalarında;

       - gümüş, yüzde 0.44 artışla 15.855 dolardan,

       - altın, yüzde 0.49 artışla 1,292.1 dolardan,

       - bakır, yüzde 0.13 düşüşle 2.644 dolardan,

       - platin, yüzde 0.60 artışla 832.1 dolardan

       - paladyum da yüzde 0.87 artışla 1,245.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 222 liraya, çeyrek altın 361 liraya, Cumhuriyet altını da 1,485 liraya döndü.

American Economic Association'ın yıllık toplantısında konuşan Powell, Beyaz Saray ile görevinde değişiklik veya Trump'ın Fed'in  faiz patikasından memnuniyetsizliği konusunda herhangi bir doğrudan  iletişiminihn olmadığını ifade etti. Başkan Trump ile kendisi arasında  planlanmış herhangi bir görüşme d bulunmadığını belirten Powell, panel  moderatörünün "Trump'ın talep etmesi halinde istifa edip etmeyeceği yönündeki sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.

Powell konuşmasında ayrıca faiz artırımları konusunda "sabırlı" ve piyasaların fiyatlamakta oldukları aşağı yönlü risklere karşı "hassas" olacaklarını vurguladı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:55 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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