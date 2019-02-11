Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları ABD Sondaj Kulelerindeki Artışla Düştü

– ABD'de hizmet veren sondaj kule sayısının bir haftada dört adet artışla 1,049 adede yükselmesinin, arz fazlası yaratacağı endişeleriyle petrol fiyatları düştü.

– ABD'de hizmet veren sondaj kule sayısının bir haftada dört adet artışla 1,049 adede yükselmesinin, arz fazlası yaratacağı endişeleriyle petrol fiyatları düştü.



Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.60 düşüşle 61.73 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.06 düşüşle 52.16 dolardan işlem görüyor.



Altın fiyatları, güçlü dolar karşısında değer kaybederken, küresel ekonomik büyüme endişeleriyle 1,300 doların üzerindeki seyrini korudu.



Küresel emtia piyasalarında;



- gümüş, yüzde 0.37 düşüşle 15.75 dolardan,



- altın, yüzde 0.23 düşüşle 1,315.4 dolardan,



- bakır, yüzde 0.87 düşüşle 2.786 dolardan,



- platin, yüzde 0.80 düşüşle 796.1 dolardan ve



- paladyum da yüzde 0.58 düşüşle 1,363.3 dolardan işlem görüyor.



İç piyasada ise, gram altın fiyatı 221 liraya, çeyrek altın 361 liraya, Cumhuriyet altını da 1,480 liraya döndü. - İstanbul

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