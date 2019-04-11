Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları ABD Stokları ve Büyüme Endişeleriyle Düştü

– Petrol fiyatları, 17 ayın zirvesine yaklaştıktan sonra ABD'nin petrol stoklarının 29 Mart haftasında 7 milyon varil artışla 456.5 milyon varile yükselmesi ve ekonomik büyüme endişeleri etkisiyle düştü.

– Petrol fiyatları, 17 ayın zirvesine yaklaştıktan sonra ABD'nin petrol stoklarının 29 Mart haftasında 7 milyon varil artışla 456.5 milyon varile yükselmesi ve ekonomik büyüme endişeleri etkisiyle düştü.



Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.36 düşüşle 71.47 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.48 düşüşle 64.3 dolardan işlem görüyor.



Altın fiyatları, merkez bankalarının faizleri artırmama kararı ertesinde iki haftanın zirvesine yakın seyirde.



Küresel emtia piyasalarında;



gümüş, yüzde 0.22 düşüşle 15.21 dolardan,



altın, yüzde 0.15 düşüşle 1,311.9 dolardan,



bakır, yüzde 0.32 düşüşle 2.916 dolardan,



platin, yüzde 0.58 artışla 714.2 dolardan ve



paladyum da yüzde 0.51 artışla 1,368.8 dolardan işlem görüyor.



İç piyasada ise, gram altın fiyatı 239 liraya, çeyrek altın 391 liraya, Cumhuriyet altını da 1,603 liraya döndü. - İstanbul

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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