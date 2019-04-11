Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları ABD Stokları ve Büyüme Endişeleriyle Düştü

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları ABD Stokları ve Büyüme Endişeleriyle Düştü

1 saat önce

– Petrol fiyatları, 17 ayın zirvesine yaklaştıktan sonra ABD'nin petrol stoklarının 29 Mart haftasında 7 milyon varil artışla 456.5 milyon varile yükselmesi ve ekonomik büyüme endişeleri etkisiyle düştü.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları ABD Stokları ve Büyüme Endişeleriyle Düştü, System.String[]
– Petrol fiyatları, 17 ayın zirvesine yaklaştıktan sonra ABD'nin petrol stoklarının 29 Mart haftasında 7 milyon varil artışla 456.5 milyon varile yükselmesi ve ekonomik büyüme endişeleri etkisiyle düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.36 düşüşle 71.47 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.48 düşüşle 64.3 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, merkez bankalarının faizleri artırmama kararı ertesinde iki haftanın zirvesine yakın seyirde.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.22 düşüşle 15.21 dolardan,

altın, yüzde 0.15 düşüşle 1,311.9 dolardan,

bakır, yüzde 0.32 düşüşle 2.916 dolardan,

platin, yüzde 0.58 artışla 714.2 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.51 artışla 1,368.8 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 239 liraya, çeyrek altın 391 liraya, Cumhuriyet altını da 1,603 liraya döndü. - İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:47 Kaynak: DHA
Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Mart Ayında En Çok Dolar Kurunu Konuştu Trump'tan, Şeyma Subaşı'na Kötü Haber ABD'den Kritik S-400 Çıkışı: S-400'lerin Aktif Olduğu Yerde F-35'lerin Uçması Mümkün Değil Fed Tutanakları Yayımlandı! Üyeler Faiz Oranlarının Değişmemesi Gerektiğini Savunuyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 11:44:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları ABD Stokları ve Büyüme Endişeleriyle Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]