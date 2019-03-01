Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları ABD Stoklarında Artışla Düştü

– Petrol fiyatları, artan ABD stokları ve küresel ekonomik yavaşlama endişeleriyle düştü.

– Petrol fiyatları, artan ABD stokları ve küresel ekonomik yavaşlama endişeleriyle düştü.



Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.57 artışla 65.93 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.54 düşüşle 56.91 dolardan işlem görüyor.



Doların değer kazanmasıyla, altın fiyatları Kasım ayından bu yana en yüksek haftalık düşüş gerçekleşti.



Küresel emtia piyasalarında;



gümüş, yüzde 1.11 düşüşle 15.46 dolardan,



altın, yüzde 0.72 düşüşle 1,306.6 dolardan,



bakır, yüzde 0.34 artışla 2.96 dolardan,



platin, yüzde 0.89 düşüşle 867.4 dolardan ve



paladyum da yüzde 0.41 artışla 1,507.7 dolardan işlem görüyor.



İç piyasada ise, gram altın fiyatı 226 liraya, çeyrek altın 369 liraya, Cumhuriyet altını da 1,521 liraya döndü. - İstanbul

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