Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları ABD Üretiminde Artışla Düştü

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları ABD Üretiminde Artışla Düştü

30 dakika önce

– Petrol fiyatları, ABD üretimindeki artışın stok birikmesi yaratacağı endişeleriyle düştü.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları ABD Üretiminde Artışla Düştü, System.String[]
– Petrol fiyatları, ABD üretimindeki artışın stok birikmesi yaratacağı endişeleriyle düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.76 düşüşle 65.36 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.9 düşüşle 56.05 dolardan işlem görüyor.Altın fiyatları, küresel hisse senedi piyasalardaki yükselişin duraksamasıyla, son 5 haftanın en düşük düzeyinden dönüyor.Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.26 artışla 15.145 dolardan,

altın, yüzde 0.39 artışla 1,289.8 dolardan,

bakır, yüzde 0.22 düşüşle 2.9295 dolardan,

platin, yüzde 0.43 düşüşle 834.4 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.1 düşüşle 1,464.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 223 liraya, çeyrek altın 364 liraya, Cumhuriyet altını da 1,501 lirada. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:59 Kaynak: DHA

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den Bir Türkiye Açıklaması Daha: S-400 Konusunda Uyarmıştık Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Kuvvetli Yağış Uyarısı!

"Türkiye'nin Bütünlüğünü Bozuyor" Denilen Haritanın Arı Cinslerini Gösterdiği Ortaya Çıktı Benzine 15 Kuruş Zam Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 10:29:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları ABD Üretiminde Artışla Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]