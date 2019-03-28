Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Artan ABD Stokları Etkisiyle Düştü

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Artan ABD Stokları Etkisiyle Düştü

30 dakika önce

– Petrol fiyatları, ABD petrol stoklarının geçen hafta, analistlerin 1.2milyon varillik düşüş beklentisine karşın 2.8 milyon varil artmasıyla, düştü.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Artan ABD Stokları Etkisiyle Düştü, System.String[]
– Petrol fiyatları, ABD petrol stoklarının geçen hafta, analistlerin 1.2milyon varillik düşüş beklentisine karşın 2.8 milyon varil artmasıyla, düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.35 düşüşle 67.59 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.5 düşüşle 59.11 dolardan işlem görüyor.

Paladyum fiyatları, geçen hafta tüm zamanların en yüksek değeri olan 1,620.52 dolara kadar yükseldikten sonra beş haftanın en düşüşk düzeyine geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.01 artışla 15.3 dolardan,

altın, yüzde 0.007 artışla 1,310.5 dolardan,

bakır, yüzde 0.16 düşüşle 2.8585 dolardan,

platin, yüzde 0.26 artışla 864.4 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.88 düşüşle 1,409 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 229 liraya, çeyrek altın 376 liraya, Cumhuriyet altını da 1,544 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:32 Kaynak: DHA

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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