Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Artan ABD Stokları Etkisiyle Düştü

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Artan ABD Stokları Etkisiyle Düştü

57 dakika önce

– Petrol fiyatları ABD stoklarında görülen aftalık 7.2 milyon varillik artış etklisiyle hafif düştü.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Artan ABD Stokları Etkisiyle Düştü, System.String[]
– Petrol fiyatları ABD stoklarında görülen aftalık 7.2 milyon varillik artış etklisiyle hafif düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.09 düşüşle 69.25 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.18 düşüşle 62.35 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantılarından olumlu sonuç beklentileri etkisiyle hafif yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.02 artışla 15.105 dolardan,

altın, yüzde 0.1 artışla 1,296.6 dolardan,

bakır, yüzde 0.15 düşüşle 2.944 dolardan,

platin, yüzde 0.73 artışla 880.6 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.22 artışla 1,381.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 235 liraya, çeyrek altın 381 liraya, Cumhuriyet altını da 1,568 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:27 Kaynak: DHA

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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