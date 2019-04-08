Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Beş Ayın Zirvesinde Tutundu

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Beş Ayın Zirvesinde Tutundu

1 saat önce

– Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim ksıntıları ve ABD'nin İran ve Venezuela'nın petrol ihracatına yönelik yaptırımları ve Libya'daki çatışmalar etkisiyle etkisiyle beş ayın zirvesinde tutundu.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Beş Ayın Zirvesinde Tutundu, System.String[]
– Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim ksıntıları ve ABD'nin  İran ve Venezuela'nın petrol ihracatına yönelik yaptırımları ve Libya'daki çatışmalar etkisiyle etkisiyle beş ayın zirvesinde tutundu.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.48 artışla 70.68 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 1.36 artışla 63.94 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta yapacağı toplantıyı beklerken haftanın zirvesinde.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.82 artışla 15.21 dolardan,

altın, yüzde 0.67 artışla 1,304.4 dolardan,

bakır, yüzde 1.42 artışla 2.9355 dolardan,

platin, yüzde 1.13 artışla 915.6 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.1 artışla 1,347.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 237 liraya, çeyrek altın 389 liraya, Cumhuriyet altını da 1,596 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:31 Kaynak: DHA

Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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