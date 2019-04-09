Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Beş Ayın Zirvesinden Geriledi

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Beş Ayın Zirvesinden Geriledi

34 dakika önce

– Petrol fiyatları, ekonomik görünümün durağan olaması sebebiyle beş ayın zirvesinden çekildi.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Beş Ayın Zirvesinden Geriledi, System.String[]
– Petrol fiyatları, ekonomik görünümün durağan olaması sebebiyle  beş ayın zirvesinden çekildi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.2 düşüşle 70.96 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.05 düşüşle 64.37 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD'den gelen zayıf ekonomik veriler etkisiyle değer kaybeden dolar karşısında haftanın en yüksek düzeyine yakın seyrediyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.14 düşüşle 15.195 dolardan,

altın, yüzde 0.01 artışla 1,302 dolardan,

bakır, yüzde 0.34 artışla 2.942 dolardan,

platin, yüzde 0.74 düşüşle 906.1 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.22 düşüşle 1,350.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 236 liraya, çeyrek altın 389 liraya, Cumhuriyet altını da 1,596 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:42 Kaynak: DHA

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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