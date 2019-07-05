Son Dakika Haberleri: EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları büyüme endişeleriyle düştü
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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları büyüme endişeleriyle düştü

1 saat önce

– Küresel ekonomik büyüme endişelerinin, petrol nakliye rotalarını etklileyebilecek olan, Orta Doğu'daki jeopolitik gerginliklere baskın gelmesiyle, petrol fiyatları düştü.

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları büyüme endişeleriyle düştü, System.String[]
– Küresel ekonomik büyüme endişelerinin, petrol nakliye rotalarını etklileyebilecek olan, Orta Doğu'daki jeopolitik gerginliklere baskın gelmesiyle, petrol fiyatları düştü.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.02 düşüşle 63.29 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.99 düşüşle 56.77 dolardan işlem görüyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını gevşetmesi beklentilerini etkileyebilecek olan ABD işsizlik verileri öncesinde altın fiyatları üst üste yedinci haftayı artışla tamamlama yolunda.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.46 düşüşle   15.295 dolardan,
altın, yüzde 0.32 düşüşle   1,416.3 dolardan,
bakır, yüzde 0.61 artışla  2.6665 dolardan,
platin, yüzde 0.44 düşüşle   839.9 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.38 düşüşle   1,559.8 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 254 liraya, çeyrek altın 416 liraya, Cumhuriyet altını da 1,723 liraya geriledi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:30 Kaynak: DHA
Ekonomi
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