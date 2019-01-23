Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Çin'de Harcamaların Yükselmesiyle Arttı

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Çin'de Harcamaların Yükselmesiyle Arttı

1 saat önce

– Petrol fiyatları, Çin'de harcamaların yükselmesinin küresel ekonomik yavaşlamayı azaltacağı beklentileri etkisiyle yükseldi.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Çin'de Harcamaların Yükselmesiyle Arttı, System.String[]
– Petrol fiyatları, Çin'de harcamaların yükselmesinin küresel ekonomik yavaşlamayı azaltacağı beklentileri etkisiyle yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.50 artışla 61.81 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.43 artışla 53.24 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda görülen ekonomik yavaşlama endişeleriyle güvenli liman arayan arayan yatırımcılar etiksiyle metel fiyatları karışık seyretti.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.90 artışla 15.26 dolardan,

altın, yüzde 0.34 düşüşle 1,278.2 dolardan,

bakır, yüzde 1.45 artışla 2.684 dolardan,

platin, yüzde 0.43 artışla 798 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.33 düşüşle 1,302.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 220 liraya, çeyrek altın 360 liraya, Cumhuriyet altını da 1,487 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:12 Kaynak: DHA

Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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