Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Çin İthalatının Azalacağı Endişeleriyle Düştü

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Çin İthalatının Azalacağı Endişeleriyle Düştü

1 saat önce

– Petrol fiyatları ABD'nin petrol kuyusu sayısının artması ve Çin'de görülen ekonomik yavaşlamanın petrol ithalatını azaltacağı endişeleriyle düştü.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Çin İthalatının Azalacağı Endişeleriyle Düştü, System.String[]
– Petrol fiyatları ABD'nin petrol kuyusu sayısının artması ve Çin'de görülen ekonomik yavaşlamanın petrol ithalatını azaltacağı endişeleriyle düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 2.5 düşüşle 60.1 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 3.04 düşüşle 52.06 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerini ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısını beklerken temkinli davranmaları etkisiyle hafif düştü.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.44 düşüşle 15.63 dolardan,

altın, yüzde 0.02 düşüşle 1,297.8 dolardan,

bakır, yüzde 1.37 düşüşle 2.6915 dolardan,

platin, yüzde 0.56 düşüşle 813.7 dolardan ve

paladyum da yüzde 1.5 düşüşle 1,300 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 222 liraya, çeyrek altın 362 liraya, Cumhuriyet altını da 1,490 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:39 Kaynak: DHA

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



22 Ülkeye Hamsi İhracatı 9,5 Milyon Dolar Kazandırdı Tuğçe Aral'ın, "Makyaj Yok, Popo Var" Notunu Eklediği Fotoğrafla Olay Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Milyon Suriyelinin Kendi Topraklarına Gönderileceğini Açıkladı Meyve Sebze Fiyatlarıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama: Mayıs Ayına Kadar Birçok Üründe Sıkıntı Yaşanacak!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 19:14:30. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Çin İthalatının Azalacağı Endişeleriyle Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]