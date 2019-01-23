Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Çin ve Japonya Etkisiyle Yükseldi

– Petrol fiyatları, Çin ve Japonya'dan gelen, ekonomik yavaşlamaya karşı uyarıcı önemler alınacağı duyuruları etkisiyle yükseldi.

– Petrol fiyatları, Çin ve Japonya'dan gelen, ekonomik yavaşlamaya karşı uyarıcı önemler alınacağı duyuruları etkisiyle yükseldi.



Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.04 artışla 62.14 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.94 artışla 53.51 dolardan işlem görüyor.



Küresel piyasalarda görülen ekonomik yavaşlama endişeleriyle güvenli liman arayan arayan yatırımcılar etiksiyle metel fiyatları yükseldi.



Küresel emtia piyasalarında;



gümüş, yüzde 0.59 artışla 15.415 dolardan,



altın, yüzde 0.06 artışla 1,284.2 dolardan,



bakır, yüzde 0.28 artışla 2.667 dolardan,



platin, yüzde 0.40 artışla 794.4 dolardan ve



paladyum da yüzde 0.12 düşüşle 1,304.9 dolardan işlem görüyor.



İç piyasada ise, gram altın fiyatı 219 liraya, çeyrek altın 358 liraya, Cumhuriyet altını da 1,479 liraya döndü. - İstanbul

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