Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Çin Verileriyle Yükseldi

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Çin Verileriyle Yükseldi

21 dakika önce

– Petrol fiyatları, Çin'den gelen verilerin, ülke ekonomisinin yavaşlamasının yatırımcıların öngördükleri kadar büyük olmadığını göstermesiyle yükselirken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıtlamaları da artışa destek oldu.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Çin Verileriyle Yükseldi, System.String[]
– Petrol fiyatları, Çin'den gelen verilerin, ülke ekonomisinin yavaşlamasının yatırımcıların öngördükleri kadar büyük olmadığını göstermesiyle yükselirken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıtlamaları da artışa destek oldu.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.40 artışla 62.95 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.39 artışla 54.01 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranı artış döngüsünü durduracağı beklentileri nedeniyle Pazartesi günü yatay olan altın fiyatları, yatırımcı iştahındaki risk iştahındaki toparlanma ile dengelendi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.45 düşüşle 15.33 dolardan,

altın, yüzde 0.09 düşüşle 1,281.8 dolardan,

bakır, yüzde 0.64 düşüşle 2.7015 dolardan,

platin, yüzde 0.12 artışla 803.1 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.60 artışla 1,343.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 220 liraya, çeyrek altın 360 liraya, Cumhuriyet altını da 1,482 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:38 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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