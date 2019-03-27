Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Değişken Satışlarla Yükseldi

– Değişken satışlarla yükselen petrol fiyatlarındaki artış, ABD'nin Venezuela yaptırımlarıyla desteklenirken, ABD yakıt envanterinin geçen hafta yükseldiği haberleriyle kısıtlandı.

– Değişken satışlarla yükselen petrol fiyatlarındaki artış, ABD'nin Venezuela yaptırımlarıyla desteklenirken, ABD yakıt envanterinin geçen hafta yükseldiği haberleriyle kısıtlandı.



Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.47 artışla 68.28 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.22 artışla 60.07 dolardan işlem görüyor.



Metal fiyatları, hisse senedi piyasalarında görülen durgunluk ve hazine tahvillerindeki düşüşün küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamayı desteklemesiyle yükseldikten sonra karışık seyretti.



Küresel emtia piyasalarında;



gümüş, yüzde 0.67 düşüşle 15.325 dolardan,



altın, yüzde 0.20 düşüşle 1,312.3 dolardan,



bakır, yüzde 0.30 artışla 2.8595 dolardan,



platin, yüzde 0.38 artışla 868.7 dolardan ve



paladyum da yüzde 2.65 düşüşle 1,475 dolardan işlem görüyor.



İç piyasada ise, gram altın fiyatı 228 liraya, çeyrek altın 376 liraya, Cumhuriyet altını da 1,557 liraya döndü. - İstanbul

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