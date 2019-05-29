Son Dakika Haberleri: EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ekonomik gerileme endişeleri etkisiyle düştü
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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ekonomik gerileme endişeleri etkisiyle düştü

50 dakika önce

– Petrol fiyatları farklı finansal piyasalarda görülen düşüşler, ABD devlet tahvillerinin 20 ayın en düşük düzeyine gerilemesi ve getiri eğrisinin 10 yıl önceki mali krize yakın düzeye yaklaşmasının ekonomik gerilemenin öncü göstergelerinden biri olarak kabul edilmesi etkisiyle düştü.

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ekonomik gerileme endişeleri etkisiyle düştü, System.String[]
– Petrol fiyatları farklı finansal piyasalarda görülen düşüşler, ABD devlet tahvillerinin 20 ayın en düşük düzeyine gerilemesi ve getiri eğrisinin 10 yıl önceki mali krize yakın düzeye yaklaşmasının ekonomik gerilemenin öncü göstergelerinden biri olarak kabul edilmesi etkisiyle düştü.
Rusya Başbakan Yardımcısı Anton Siluanov, Rusya'nın OPEC ve diğer üreticiler ile yapılan üretim kısıntısı anlaşmasının uzatılması olasılığını değerlendireceğini söyledi.
Siluanov, "Hem OPEC+ anlaşmasının uzatılması hem de uzatılmaması yönünde argümanlarımız var. Bu argümanları değerlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.74 düşüşle 69.59 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.12 düşüşle 58.48 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, küresel ekonomik gerileme endişleri sebebiyle güvenli liman arayışında olan yatırımcıların altına yönelmesiyle yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.21 artışla 14.35 dolardan,
altın, yüzde 0.28 artışla 1,280.7 dolardan,
bakır, yüzde 0.46 düşüşle 2.6835 dolardan,
platin, yüzde 0.14 düşüşle 796 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.12 artışla 1,338.3 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 249 liraya, çeyrek altın 408 liraya, Cumhuriyet altını da 1,687 liraya geriledi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:51 Kaynak: DHA
Anton Siluanov, Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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