Son Dakika Haberleri: EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ekonomik gerileme endişeleri etkisiyle yüzde 1.0'den fazla düştü
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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ekonomik gerileme endişeleri etkisiyle yüzde 1.0'den fazla düştü

20 dakika önce

– Petrol fiyatları, ticaret savaşlarının küresel ekonomik yavaşlamaya neden olacağı endişeleriyle yüzde 1.0'in üzerinde düştü.

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ekonomik gerileme endişeleri etkisiyle yüzde 1.0'den fazla düştü, System.String[]
– Petrol fiyatları, ticaret savaşlarının küresel ekonomik yavaşlamaya neden olacağı endişeleriyle yüzde 1.0'in üzerinde düştü.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.37 düşüşle 69.15 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 2.03 düşüşle 57.94 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, küresel ekonomik gerileme endişleri sebebiyle güvenli liman arayışında olan yatırımcıların altına yönelmesiyle yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.49 artışla 14.39 dolardan,
altın, yüzde 0.26 artışla 1,280.5 dolardan,
bakır, yüzde 0.96 düşüşle 2.67 dolardan,
platin, yüzde 0.49 düşüşle 793.6 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.23 artışla 1,339.8 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 248 liraya, çeyrek altın 406 liraya, Cumhuriyet altını da 1,680 liraya geriledi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:55 Kaynak: DHA
Türkiye, Ekonomi
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