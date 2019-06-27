Son Dakika Haberleri: EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları G20 ve OPEC toplantısı öncesinde düştü
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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları G20 ve OPEC toplantısı öncesinde düştü

1 saat önce

–Petrol fiyatları, yatırımcıların G20 Zirvesi ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarına devam edeip etmeme kararı vereceği toplantısına odaklanmalarıyla düştü.

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları G20 ve OPEC toplantısı öncesinde düştü, System.String[]
–Petrol fiyatları, yatırımcıların G20 Zirvesi ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarına devam edeip etmeme kararı vereceği toplantısına odaklanmalarıyla düştü.
ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, Japonya'daki G20 Zirvesi'nde yapacakları görüşme öncesinde, iki ülke "geçici bir ateşkes" konusunda anlaştı. South China Morning Post gazetesinin haberine göre iki ülke, ticari anlaşmazlıkların çözümü için Trump ile Xi'nin Cumartesi sabahı G20 zirvesinde yapacakları görüşme öncesinde, anlaşmazlığa neden olan konularda adım atmayacak.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.35 düşüşle  66.26 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.42 düşüşle  59.13 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, yatırımcılar ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri ile ilgili gelişmeleri beklerken düştü.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.72 düşüşle  15.265 dolardan,
altın, yüzde 0.54 düşüşle  1,407.7 dolardan,
bakır, yüzde 0.02 düşüşle  2.713 dolardan,
platin, yüzde 0.55 düşüşle  817.5 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.8 düşüşle  1,513.5 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 261 liraya, çeyrek altın 426 liraya, Cumhuriyet altını da 1,765 liraya düştü.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:49 Kaynak: DHA
Opec, Ekonomi
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